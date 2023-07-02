Автора книги о пользе поцелуев назначили на пост главы доктрины Ватикана

Папа Римский назначил автора книги о пользе поцелуев на пост главы доктрины католицизма

Папа Римский Франциск назначил главой доктринального отдела Ватикана писателя, автора книги о целебности поцелуем, аргентинского архиепископа Виктора Мануэля Фернандеса. Об этом сообщает Catholic News Agency.

Уточняется, что 61-летний Фернандес вступит в должность в середине сентября. Он сменит на посту 79-летнего кардинала Луиса Ладарию Феррера.

«Как новому префекту Дикастерии доктрины веры, я поручаю вам задачу, которую считаю очень ценной», — говорится в письме Папы Римского. Франциск также отметил, что дикастерия ранее использовала «аморальные методы» и порой поощряла преследование за «богословские ошибки». Он подчеркнул, что ожидает нового подхода от Фернандеса, который должен посвятить больше усилий «охране веры».

Издание отмечает, что Фернандес является противоречивой фигурой в аргентины, в том числе из-за некоторых его прошлых публикаций. Богослов опубликовал более 300 статей и книг. В 1995 году, будучи 33-летним священником, он написал книгу под названием «Исцели меня своим ртом — искусство поцелуев». Книга была опубликована на английском языке в 2017 году.

Ранее Папа Римский Франциск заявил о готовности уйти с поста «в один прекрасный день» из-за проблем со здоровьем. По словам 85-летнего главы католической церкви, в последнее время он испытывает трудности с ходьбой.

