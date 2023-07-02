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02:16, 2 июля 2023Интернет и СМИ

Маск увеличил суточные лимиты на чтение постов в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск увеличил суточные лимиты на чтение постов в соцсети до 10 тысяч
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что увеличивает лимиты на количество постов, которые смогут ежедневно читать пользователи социальной сети. Об этом миллиардер написал в своем микроблоге.

По его словам, теперь верифицированные пользователи смогут просматривать до десяти тысяч публикаций в день, неверефицированные — до одной тысячи. Также он добавил, что новым пользователям соцсети для чтения будут доступны 500 постов в сутки.

Маск ограничил количество постов для просмотра в сутки в субботу, 2 июля. Изначально ограничения были установлены на уровне шести тысяч, 600 и 300 для верифицированных, неверефицированных и новых пользователей соответственно.

Ограничения носят временный характер. Предприниматель пояснил, что это решение обусловлено борьбой с «экстремальным уровнем» сбора данных и манипуляций системой. Конкретных сроков действия ограничений предприниматель не уточнил. По его словам, с ситуацией должны разобраться в скором времени.

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    Марина Совина
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