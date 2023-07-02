Маск увеличил суточные лимиты на чтение постов в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск увеличил суточные лимиты на чтение постов в соцсети до 10 тысяч

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что увеличивает лимиты на количество постов, которые смогут ежедневно читать пользователи социальной сети. Об этом миллиардер написал в своем микроблоге.

По его словам, теперь верифицированные пользователи смогут просматривать до десяти тысяч публикаций в день, неверефицированные — до одной тысячи. Также он добавил, что новым пользователям соцсети для чтения будут доступны 500 постов в сутки.

Маск ограничил количество постов для просмотра в сутки в субботу, 2 июля. Изначально ограничения были установлены на уровне шести тысяч, 600 и 300 для верифицированных, неверефицированных и новых пользователей соответственно.

Ограничения носят временный характер. Предприниматель пояснил, что это решение обусловлено борьбой с «экстремальным уровнем» сбора данных и манипуляций системой. Конкретных сроков действия ограничений предприниматель не уточнил. По его словам, с ситуацией должны разобраться в скором времени.

