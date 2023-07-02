Илон Маск ограничил чтение постов в Twitter. Сколько публикаций в день смогут видеть пользователи?

Владелец Twitter Илон Маск ввел временное ограничение на чтение постов в соцсети

Американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск ограничил количество постов для просмотра в сутки. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что неверифицированные пользователи смогут видеть только шестьсот публикаций в день, а верифицированные — шесть тысяч. При этом новым пользователям для просмотра будут доступны не более трехсот публикаций в сутки. Ограничения носят временный характер.

Уточняется, что многие пользователи, которые пытались опубликовать или прочитать контент на веб-сайте или в мобильном приложении Twitter, столкнулись с сообщением об ошибке «Превышено ограничение» или «Не удается получить твиты».

Маск пояснил, что это решение обусловлено борьбой с «экстремальным уровнем» сбора данных и манипуляций системой. Конкретных сроков действия ограничений предприниматель не уточнил. По его словам, с ситуацией должны разобраться в скором времени.

Другие нововведения в Twitter

В июне Маск подтвердил планы ребрендинга Twitter. «Правда», — написал Маск в ответ на сообщение T(w)itter Daily News о том, что на смену нынешнему названию соцсети и логотипу в виде голубой птички может появиться буква Х.

Также Маск пообещал, что в скором времени в социальной сети появится функция видео- и аудиозвонков. Он отметил, что голосовые и видеочаты будут доступны для всех, кто зарегистрирован на платформе.

Вы сможете общаться с людьми в любой точке мира, не сообщая им свой номер телефона Илон Маск Владелец Twitter, глава Tesla и SpaceX

Кроме того, в мае владелец социальной сети добавил сквозное шифрование личных сообщений.

Ранее Маск объявил о монетизации пользовательского контента в Twitter. По его словам, платным можно сделать любой материал: как текст, так и видео. Для этого пользователю нужно выбрать «Монетизация» в настройках, отметил он.

Миллиардер также подчеркнул, что первые 12 месяцев социальная сеть не будет получать никаких комиссий.

Наша цель — максимизировать процветание авторов. В любой момент вы можете покинуть нашу платформу и забрать проделанную работу с собой Илон Маск Владелец Twitter, глава Tesla и SpaceX

В январе Илон Маск анонсировал масштабное обновление для Twitter, которое позволит писать длинные посты. Кроме того, предприниматель пообещал существенные изменения интерфейса сети, однако подробности на этот счет не привел.

Пост гендиректора Twitter

Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter 27 октября 2022 года. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов. 28 октября стало известно, что предприниматель возглавил компанию и уволил прежнее руководство.

Основатель и бывший глава Twitter Джек Дорси раскритиковал покупку компании Маском. На вопрос о том, является ли миллиардер хорошим управляющим, он ответил отрицательно. Дорси также заявил, что считает сделку поспешной.

Я (...) не думаю, что правление должно было форсировать продажу Джек Дорси Основатель и бывший глава Twitter

Кроме того, в своих соцсетях бывший глава Twitter писал о том, что с приходом Маска в компанию «все пошло не так».

В мае 2023 года Маск заявил, что в течение шести недель покинет пост гендиректора Twitter. Он также сообщил, что нанял нового генерального директора. Предприниматель добавил, что займет пост исполнительного председателя и технического директора компании.

Вероятным преемником Маска была названа топ-менеджер масс-медийной компании NBCUniversal Линда Яккарино.

Очевидно, что привлечение Линды [Яккарино] позволит мне уделять больше времени Tesla, чем я и займусь Илон Маск Владелец Twitter, глава Tesla и SpaceX

Бизнесмен призвал не судить о Яккарино заранее и напомнил, что занимает категоричную позицию в области защиты свободы слова, даже если это приведет к убыткам.