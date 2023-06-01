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23:35, 1 июня 2023Интернет и СМИ

Илон Маск подтвердил ребрендинг Twitter

Илон Маск подтвердил планы ребрендинга принадлежащей ему Twitter в X
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Pool / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск подтвердил планы ребрендинга принадлежащей ему социальной сети Twitter. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Правда», — написал Маск в ответ на сообщение T(w)itter Daily News о том, что на смену нынешнему названию соцсети и логотипу в виде голубой птички может появиться буква Х.

Ранее Маск заявил, что покинет пост гендиректора Twitter, поскольку он нанял нового генерального директора. «Она приступит к своим обязанностям в течение примерно шести недель», — отметил он.

Предприниматель завершил сделку по покупке Twitter 27 октября прошлого года. На следующий день стало известно, что Маск возглавил компанию и уволил прежнее руководство.

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    Юлия Мискевич
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