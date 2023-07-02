В Georgian Airways оценили решение Зеленского о санкциях из-за полетов в Россию

Глава Georgian Airways Гаиашвили назвал политическим решение Зеленского о санкциях

Глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили оценил решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против авиакомпании из-за возобновления полетов в Россию. Его слова передает РИА Новости.

Гаиашвили выразил обеспокоенность тем, что данное решение является политическим. «Считаю, что включение меня или авиакомпании Georgian Airways в список санкций Украины абсурдно и несправедливо», — добавил он, подчеркнув, что рейсы в Россию выполняют также авиакомпании Турции, арабских государств, Израиля, Армении, Азербайджана и Средней Азии.

Помимо этого, глава Georgian Airways отметил, что ни у него, ни у компании, нет никакой связи с политикой. Он также выразил надежду, что на решение украинской стороны «последует твердая и зеркальная реакция грузинского правительства».

Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против Georgian Airways 1 июля. Ограничения также коснулись и Тамаза Гаиашвили.