Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
21:13, 2 июля 2023Путешествия

В Georgian Airways оценили решение Зеленского о санкциях из-за полетов в Россию

Глава Georgian Airways Гаиашвили назвал политическим решение Зеленского о санкциях

Фото: Leonid Faerberg / Transport Photo Images / Global Look Press

Глава Georgian Airways Тамаз Гаиашвили оценил решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против авиакомпании из-за возобновления полетов в Россию. Его слова передает РИА Новости.

Гаиашвили выразил обеспокоенность тем, что данное решение является политическим. «Считаю, что включение меня или авиакомпании Georgian Airways в список санкций Украины абсурдно и несправедливо», — добавил он, подчеркнув, что рейсы в Россию выполняют также авиакомпании Турции, арабских государств, Израиля, Армении, Азербайджана и Средней Азии.

Помимо этого, глава Georgian Airways отметил, что ни у него, ни у компании, нет никакой связи с политикой. Он также выразил надежду, что на решение украинской стороны «последует твердая и зеркальная реакция грузинского правительства».

Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против Georgian Airways 1 июля. Ограничения также коснулись и Тамаза Гаиашвили.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о скандале между Берлином и Варшавой из-за танков Leopard

    Погиб воевавший на стороне ВСУ ветеран морской пехоты США

    Тренер рассказал о влиянии занятий фитнесом на женское либидо

    В Белоруссии заявили о готовности «сыграть свою роль» в переговорах по Украине

    Байден поблагодарил премьера Греции за поддержку Киева

    Аэропорт Волгограда подвергся проверке из-за угрозы взрыва

    Бывший вице-президент США заявил о возможном вступлении Украины в НАТО

    Шольц заявил о самостоятельности Украины во времена СССР

    В Georgian Airways оценили решение Зеленского о санкциях из-за полетов в Россию

    Назван адрес дома с двором-колодцем в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости