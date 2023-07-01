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11:58, 1 июля 2023Бывший СССР

Украина ввела санкции против Georgian Airways из-за полетов в Россию

Украина ввела санкции против авиакомпании Georgian Airways из-за полетов в Россию
СюжетСанкции против России:

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways после возобновления полетов в Россию. Документ опубликован на сайте главы государства.

Ограничения также коснулись председателя совета директоров авиакомпании Тамаза Гаиашвили.

Кроме того, Зеленский ввел санкции против сотен юридических и физических лиц, в том числе из России.

В мае сообщалось, что Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу. По словам Гаиашвили, с 15 июня гражданам России станут доступны полеты в пять европейских городов с одной пересадкой. Отечественные туристы смогут улететь из Тбилиси в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники.

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