Медведев: киевский режим должен быть запрещен в Европе как фашистский

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал запретить киевский режим в Европе. Его статья опубликована в «Российской газете».

Медведев назвал киевский режим нацистским и призвал к тому, что он должен быть законодательно запрещен «в цивилизованной Европе как фашистский». «Выброшен, как протухший кусок сала, на свалку мировой истории», — констатировал он.

Политик добавил, что никто не знает, кто будет управлять Украиной после этого, «как и то, что останется от бывшей Незалежной». «Но Западу придется это принять, если он не хочет апокалиптического конца нашей несовершенной цивилизации», — заключил Медведев.

В этой же статье Дмитрий Медведев назвал одной из главных целей Москвы устранение угрозы членства Украины в НАТО. По его словам, на сегодняшний день даже киевские власти признают, что Украина вряд ли станет частью Североатлантического альянса.