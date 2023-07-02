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22:12, 2 июля 2023Мир

Медведев назвал конфликт на Украине противостоянием Запада и остального мира

Медведев: конфликт на Украине является тотальным противостоянием Запада и остального мира
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Конфликт на Украине является тотальным противостоянием Запада и остального мира, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет «Российская газета» («РГ»).

По словам политика, 2022-2023 годы войдут в историю как время мощнейшего цивилизационного разлома. По его мнению, это пик экзистенциального кризиса человечества в XXI веке. Медведев назвал специальную военную операцию (СВО) на Украине прямым его следствием.

Он напомнил, что Москва была вынуждена ее начать ради защиты суверенитета и территориальной целостности России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина начала войну в 2014 году при поддержке западных спонсоров. По его словам, эта война продолжалась почти девять лет, но российские партнеры и контрпартнеры отказались от урегулирования конфликта мирными средствами.

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    Марина Совина
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