В России упали цены на новостройки впервые за год

«Известия»: в России упали цены на новостройки впервые с лета 2022 года

В России впервые с лета 2022 года произошло падение цен на новостройки — за последний месяц средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,5 процента. Об этом рассказал директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в беседе с «Известиями».

По словам Зайцева, среди крупных городов максимальное снижение зафиксировано в Москве (–0,8 процента), Перми (–0,7 процента), Казани (–0,5 процента), Краснодаре (–0,4 процента) и Тюмени (–0,3 процента).

«При этом, по сравнению с предыдущим годом, средняя стоимость "квадрата" в новостройках выросла всего на 3,7 процента, тогда как в 2022-м рост составлял 22,6 процента, а в 2021-м — 33,6 процента», — подчеркнул он.

Гендиректор VSN Realty Яна Глазунова также отметила, что цены на первичном рынке в крупных городах действительно показывают отрицательную динамику — в пределах 1 процента.

Ранее директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков заявил, что осенью 2023 года недвижимость в Москве начнет дорожать