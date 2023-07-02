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15:23, 2 июля 2023Бывший СССР

Зеленский посетил Одесскую область

Зеленский сообщил, что посетил Одесскую область и встретился с вице-адмиралом Неижпапой

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский побывал в Одесской области, где встретился с командующим военно-морскими силами страны вице-адмиралом Алексеем Неижпапой. Об этом она сообщил в своем Telegram.

В посте он написал, что заслушал доклад Неижпапы, в котором было поднято «много важных тем». В частности, вице-адмирал представил сведения об обстановке в Черном море, оборонительных способностях ВМС, а также касательно стратегии развития военно-морских сил ВСУ.

Помимо этого, президент Украины обсудил с Неижпапой первые итоги и дальнейшие перспективы программы морских дронов. На встрече также было упомянуто про ракетную программу Киева.

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    Варвара Кошечкина
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