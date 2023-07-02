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06:13, 2 июля 2023Мир

США уличили в желании захватить венесуэльскую нефть

Rebelión: США хотят любыми способами захватить венесуэльскую нефть

Фото: Isaac Urrutia / Reuters

Соединенные Штаты хотят любыми способами захватить нефть Венесуэлы. Такое заявление сделал обозреватель Эдельберто Лопес Бланч в своей статье для Rebelión.

Он отметил, что добыча топлива в стране контролируется ее властями. Подобная ситуация не устраивает Вашингтон, добавил журналист. Бланч подчеркнул, что подобная независимость на протяжении почти 25 лет раздражает международные компании и американское правительство, у которых не получается воспользоваться месторождениями.

Обозреватель также напомнил высказывание первого вице-президента Объединенной социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Как утверждал политик, американские санкции против Каракаса направлены на «захват нефтяных богатств страны». В июле прошлого года также Кабельо обвинил США в нападениях на нефтяных объектах страны.

Венесуэла находится под нефтяными санкциями США с 2019 года. В июне этого года Госдеп разрешил итальянской Eni и испанской Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу.

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    Марина Совина
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