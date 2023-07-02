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22:51, 2 июля 2023Мир

Медведев предупредил ООН об опасности бесследно исчезнуть

Медведев: ООН потребуется аккуратная пересборка, иначе она канет в Лету
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

ООН и другим международным организациям, вероятно, потребуется пересборка, чтобы остаться эффективными, рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет «Российская газета».

По мнению Медведева, это возможно только с полным уважением к правам постоянных членов Совета Безопасности. Он предупредил об опасности, что ООН может бесследно исчезнуть как институт, не оправдавший надежд некоторых стран и народов. «И тогда ООН канет в Лету как институт, не оправдавший надежд свободных народов», — подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал действия США в рамках председательства в штаб-квартире ООН. Он напомнил, что страна выдала визы российской делегации для поездки в Нью-Йорк, однако процесс сопровождался грубыми нарушениями. По словам дипломата, визы получили не все члены российской делегации, журналистам отказали в документах вовсе.

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    Марина Совина
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