Бывший вице-президент США заявил о возможном вступлении Украины в НАТО

Бывший вице-президент США Пенс: Украина сможет вступить в НАТО по завершении конфликта

На саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Киеву могут предложить вступить в Североатлантический альянс после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил выдвинувший свою кандидатуру на пост президента США бывший вице-президент Майк Пенс, пишет ТАСС.

По мнению политика, президент Украины Владимир Зеленский будет открыт для условного приглашения к членству в НАТО. Пенс добавил, что вероятно, члены НАТО предложат Украине войти в состав альянса по завершении конфликта. «Украина станет членом НАТО, когда война закончится, когда война будет выиграна», — предположил он.

Ранее профессор Института стратегических исследований Военного колледжа армии США и внештатный старший научный сотрудник Атлантического совета Джон Дени заявил, что принятие Украины в НАТО следует отложить по ряду причин. Эксперт считает, что присоединение Киева к альянсу сорвет процесс политического урегулирования конфликта и убедит Москву в правильности своего курса. Также такой шаг подорвет принципы военного блока, учитывая «уровень демократических основ на Украине и ее приверженности западным ценностям».