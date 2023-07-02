Сенатор Пушков нашел объяснение массовым беспорядкам во Франции в бесконтрольной миграции

Российский сенатор Алексей Пушков нашел объяснение массовым беспорядкам во Франции в бесконтрольной миграции. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

По мнению Пушкова, события, разворачивающиеся во французских городах, стали результатом толерантности и прочих искусственных идеологем.

«В ЕС пытаются игнорировать и не хотят видеть результатов бесконтрольной миграции? События во Франции заставят сделать это. Однако более чем вероятно, что и после этого кошмара в стране, как и в головах евробюрократов, ничего ровным счетом не изменится», — написал Пушков. Сенатор предположил, что во Франции и после бунта ничего не изменится.

Во Франции массовые беспорядки идут уже несколько дней. Причиной этого стала расправа полицейских над 17-летним подростком, который отказался подчиняться их требованиям. Молодого человека в парижском пригороде Нантер попросили остановить автомобиль, а когда он не стал этого делать, сотрудник ведомства выстрелил в него. Полицейского взяли под стражу.