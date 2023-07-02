В Европарламенте назвали санкции ЕС оружием массового убийства

Депутат ЕП Мик Уоллес назвал санкции Евросоюза оружием массового убийства

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что механизм санкций Евросоюза (ЕС) носит незаконный характер и нарушает резолюции ООН. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Уоллес назвал санкции оружием массового убийства. «Незаконный характер односторонних принудительных мер неоднократно подтверждался в резолюциях Генассамблеи ООН — нет ничего в международном праве, что допускало бы правовую основу для того, как функционирует наш европейский механизм санкций», — написал он.

Ранее Уоллес заявил, что антироссийские санкции позволяют европейским корпорациям обогащаться на гражданах. Он раскрыл вред антироссийских санкций и подчеркнул, что ограничения ударили по простым гражданам Евросоюза. Парламентарий добавил, что сейчас Европа испытывает сильнейший кризис уровня жизни.

В марте депутат сообщил, что большинство жителей Европы не хотят усиления антироссийских санкций.