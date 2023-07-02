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05:14, 2 июля 2023Мир

В Европарламенте назвали санкции ЕС оружием массового убийства

Депутат ЕП Мик Уоллес назвал санкции Евросоюза оружием массового убийства
Мик Уоллес

Мик Уоллес. Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что механизм санкций Евросоюза (ЕС) носит незаконный характер и нарушает резолюции ООН. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Уоллес назвал санкции оружием массового убийства. «Незаконный характер односторонних принудительных мер неоднократно подтверждался в резолюциях Генассамблеи ООН — нет ничего в международном праве, что допускало бы правовую основу для того, как функционирует наш европейский механизм санкций», — написал он.

Ранее Уоллес заявил, что антироссийские санкции позволяют европейским корпорациям обогащаться на гражданах. Он раскрыл вред антироссийских санкций и подчеркнул, что ограничения ударили по простым гражданам Евросоюза. Парламентарий добавил, что сейчас Европа испытывает сильнейший кризис уровня жизни.

В марте депутат сообщил, что большинство жителей Европы не хотят усиления антироссийских санкций.

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    Марина Совина
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