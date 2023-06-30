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09:01, 30 июня 2023Мир

В Европарламенте раскрыли вред антироссийских санкций

Депутат ЕП Уоллес: антироссийские санкции ударили по простым гражданам ЕС
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что антироссийские санкции позволяют европейским корпорациям обогащаться на гражданах. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Уоллес раскрыл вред антироссийских санкций и подчеркнул, что ограничения ударили по простым гражданам Евросоюа.

«Монополия корпоративной власти позволяет компаниям повышать цены, чтобы максимизировать прибыль, при этом удерживая заработную плату простым сотрудникам», — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что сейчас Европа испытывает сильнейший кризис уровня жизни.

Ранее Уоллес сообщил, что большинство жителей Европы не хотят усиления антироссийских санкций. «Более 70 процентов граждан выступают за мир, а не за усилия по продолжению введения мер против России», — заявил он, приведя данные социального опроса.

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    Марина Совина
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