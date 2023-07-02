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19:05, 2 июля 2023Мир

Шольц назвал причину возможного отказа Украине во вступлении в НАТО

Канцлер ФРГ Шольц: Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории идет конфликт
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Украина не сможет стать членом НАТО, пока на ее территории идет конфликт. Такую причину возможного отказа в принятии в Североатлантический альянс назвал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

Он разъяснил, что Германия принадлежит к тем государствам, которые считают себя обязанными проработать гарантии безопасности для Украины на период после завершения конфликта. «Одно совершенно ясно — и это знает Украина и было много раз сказано: во время войны вообще не может произойти вступление в наш альянс. Условием членства является отсутствие неразрешенных пограничных конфликтов», — сказал Шольц.

Политик напомнил, что Германия ведет активные переговоры с Украиной с самого начала конфликта.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад не повторять ошибку экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, блокировавшую принятие страны в НАТО. Он допустил, что это решение Меркель привело к воссоединению Крыма с Россией.

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    Анна Щербакова
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