Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 2 июля 2023Россия

Российская система ПВО сбила украинский штурмовик в Запорожье

Российская система ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в районе Новоандреевки Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны России.

Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. В Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской области уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе сбит БПЛА Вооруженных сил Украины. О пострадавших не сообщалось.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о наступательных действиях ВСУ на трех направлениях

    Минобороны заявило об уничтожении диверсантов ВСУ в районе Антоновского моста

    Премьер Саксонии призвал власти Германии не отказываться от российского газа

    Озвучена новая причина взрыва «Титана»

    Стало известно о попытке спецгруппы ВСУ прорвать линию фронта у Пятихаток

    Российская система ПВО сбила украинский штурмовик в Запорожье

    На Украине понадеялись получить миллиард долларов от МВФ до конца года

    Иран приостановил отправку посла в Швецию после акции с сожжением Корана

    Актер Смолкин высказался о смене гражданства сыном-фигуристом

    Десятки человек пострадали при стрельбе в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости