Российская система ПВО сбила украинский штурмовик в Запорожье

Российская система ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в Запорожской области

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в районе Новоандреевки Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны России.

Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. В Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), а также в Запорожской области уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе сбит БПЛА Вооруженных сил Украины. О пострадавших не сообщалось.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.