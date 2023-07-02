Московский «Спартак» отказался от покупки футболиста сборной Бразилии Габриэля Барбозы

Московский «Спартак» отказался от покупки футболиста сборной Бразилии Габриэля Барбозы из-за высоких требований игрока по зарплате. Об этом сообщает Metaratings.

По информации портала, Барбоза хочет зарабатывать 5,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов. Бразильские СМИ передают, что «Фламенго», который форвард представляет в данный момент, платит ему три миллиона евро. При этом самые высокооплачиваемые игроки «Спартака» получают 2,3-2,7 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что «Спартак» не единственный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ), претендующий на 26-летнего игрока, поэтому вероятность продолжения его карьеры в России сохраняется.

В нынешнем сезоне Барбоза принял участие в 32 матчах «Фламенго», в которых забил 14 мячей. В активе нападающего 16 матчей за сборную Бразилии, в которых он записал на свой счет пять голов.