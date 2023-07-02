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05:14, 2 июля 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском

Военные группировки «Юг» уничтожили станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы России уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, артиллерия группировки на соледаро-артемовском направлении уничтожила станцию связи, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником «Лелека-100», а также узел связи и пикап с группой пехоты.

В июне сообщалось, что Пентагон заключил контракт с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском на покупку спутниковых услуг Starlink для Киева. «Спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и министерство заключило контракт с компанией Starlink на предоставление услуг такого рода», — говорилось в документе американского военного ведомства.

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    Марина Совина
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