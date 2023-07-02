Российские военные уничтожили станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском

Военные группировки «Юг» уничтожили станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском

Вооруженные силы России уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink под Артемовском (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, артиллерия группировки на соледаро-артемовском направлении уничтожила станцию связи, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником «Лелека-100», а также узел связи и пикап с группой пехоты.

В июне сообщалось, что Пентагон заключил контракт с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском на покупку спутниковых услуг Starlink для Киева. «Спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и министерство заключило контракт с компанией Starlink на предоставление услуг такого рода», — говорилось в документе американского военного ведомства.