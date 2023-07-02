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00:54, 2 июля 2023Культура

Арнольд Шварценеггер назвал «Терминатор» пророческим фильмом

Арнольд Шварценеггер заявил, что будущее из фильма «Терминатор» уже наступило
Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер . Фото: Steve Marcus / Reuters

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер назвал кинокартину «Терминатор» пророческим фильмом. Его слова приводит People.

По его словам, будущее, которое разворачивается в фильме, уже наступило. «Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Это уже не фантастика и не футуристика. Мы видим это здесь и сейчас», — отметил он.

Шварценеггер добавил, что режиссер Джеймс Кэмерон «оставил нам предостерегающее письмо». По его словам, к моменту выхода первого «Терминатора» человечество только прикоснулось к теме искусственного интеллекта.

Актер также отметил «экстраординарность таланта» Кэмерона. Шварценеггер назвал режиссера «постановщиком номер один в мире».

Ранее Кэмерон рассказал, что начал работу над новой частью франшизы «Терминатор». Кинематографист заявил, что приступил к написанию сценария для картины около трех месяцев назад. Кэмерон подчеркнул, что не планирует спешить с завершением работы над проектом.

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    Марина Совина
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