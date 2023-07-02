Арнольд Шварценеггер назвал «Терминатор» пророческим фильмом

Арнольд Шварценеггер заявил, что будущее из фильма «Терминатор» уже наступило

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер назвал кинокартину «Терминатор» пророческим фильмом. Его слова приводит People.

По его словам, будущее, которое разворачивается в фильме, уже наступило. «Теперь, по прошествии десятилетий, это стало реальностью. Это уже не фантастика и не футуристика. Мы видим это здесь и сейчас», — отметил он.

Шварценеггер добавил, что режиссер Джеймс Кэмерон «оставил нам предостерегающее письмо». По его словам, к моменту выхода первого «Терминатора» человечество только прикоснулось к теме искусственного интеллекта.

Актер также отметил «экстраординарность таланта» Кэмерона. Шварценеггер назвал режиссера «постановщиком номер один в мире».

Ранее Кэмерон рассказал, что начал работу над новой частью франшизы «Терминатор». Кинематографист заявил, что приступил к написанию сценария для картины около трех месяцев назад. Кэмерон подчеркнул, что не планирует спешить с завершением работы над проектом.