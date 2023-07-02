«Барселона» захотела купить «турецкого Месси»

«Барселона» хочет подписать контракт с турецким футболистом «Фенербахче» Ардой Гюлером

Каталонская «Барселона» хочет подписать контракт с футболистом стамбульского «Фенербахче» Ардой Гюлером, известным как «турецкий Месси». Об этом сообщает Sport.es.

Намерение сине-гранатовых купить игрока подтвердил президент клуба Жоан Лапорта. «Это юный игрок, и это правда, что наши скауты следят за ним уже долгое время. Все топ-клубы Европы хотят подписать его, и мы ведем переговоры с "Фенербахче"», — заявил функционер.

Лапорта отметил, что «Барселоне» необходимо укреплять состав, чтобы добиться успехов в еврокубках. «Мне нравится, что в Ла Лиге выступают лучшие игроки мира, и мы должны первыми добиться цели и подписать футболиста», — добавил он.

Гюлера называют «турецким Месси» за схожую манеру игры с бывшим нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. В минувшем сезоне 18-летний полузащитник принял участие в 35 матчах «Фенербахче» во всех турнирах, в которых отметился 6 голами и 6 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.