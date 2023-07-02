Американская журналистка Моррис призвала Украину перестать пытаться захватить Донбасс

Киев отправляет своих солдат на фронт, чтобы захватить территории, население которых хочет быть с Россией, а не с Украиной, заявила американская журналистка Натали Моррис в эфире программы Redacted News.

По ее словам, люди на территориях, где прошел референдум за выход из состава Украины в 2014 году, никогда не хотели быть в составе этого государства. «Молодые украинцы гибнут, пытаясь отвоевать территорию, которая не хочет быть в составе Украины», — уточнила она.

Журналист указала, что Москва никогда не уступит эти земли. Она призвала Киев перестать пытаться захватить Донбасс.

14 апреля Следственный комитет России (СКР) возбудил более 2,8 тысячи уголовных дел о военных преступлениях украинской стороны в Донбассе с 2014 года.