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21:29, 2 июля 2023Путешествия

Аэропорт Волгограда подвергся проверке из-за угрозы взрыва

Аэропорт Волгограда подвергся проверке из-за письма с угрозой взрыва

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Аэропорт Волгограда подвергся проверке после того, как письмо с угрозой взрыва поступило в редакцию местного интернет-СМИ. Об этом рассказала пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова, передает ТАСС.

Как отметила Голодова, редакция сообщила о поступившем к ним послании в правоохранительные органы. Она добавила, что в аэропорту проводится проверка. Об эвакуации посетителей и сотрудников не сообщается.

Согласно информации на сайте аэропорта, задерживается вылет рейса в Москву.

В декабре прошлого года самолет, летевший по маршруту ИркутскНовосибирск, благополучно совершил посадку в аэропорту Новосибирска после сообщения об угрозе взрыва на борту.

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    Марина Совина
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