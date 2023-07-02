Аргентина использовала юани вместо долларов для выплат по долгу МВФ

Аргентина из-за проблем с долларом использовала юань для выплат по долгу МВФ

Аргентина использовала юани для выплат по долгу Международному валютному фонду (МВФ) из-за проблем с международными резервами, в том числе с долларом. Об этом сообщила аргентинская газета La Nacion.

Уточняется, что всего в юанях была выплачена часть долга, равная 2,7 миллиардам долларов. Платеж был проведен 29 июня, на следующий день МВФ подтвердил его получение. Также были использованы специальные права заимствования. Официальный представитель фонда Джули Козак отметил, что аргентинские власти своевременно выполняют свои финансовые обязательства перед МВФ.

По данным издания, на следующей неделе делегация от Министерства экономики Аргентины отправится в Вашингтон для продолжения переговоров по выплатам МФВ. Ожидается, что они обсудят изменения одобренной для страны экономической программы.

В апреле министр экономики Аргентины Серхио Масса заявил, что страна на фоне проблемы с поддержанием резервов Центробанка переходит на оплату импорта из Китая в юанях.