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00:24, 2 июля 2023Экономика

Аргентина использовала юани вместо долларов для выплат по долгу МВФ

Аргентина из-за проблем с долларом использовала юань для выплат по долгу МВФ

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Аргентина использовала юани для выплат по долгу Международному валютному фонду (МВФ) из-за проблем с международными резервами, в том числе с долларом. Об этом сообщила аргентинская газета La Nacion.

Уточняется, что всего в юанях была выплачена часть долга, равная 2,7 миллиардам долларов. Платеж был проведен 29 июня, на следующий день МВФ подтвердил его получение. Также были использованы специальные права заимствования. Официальный представитель фонда Джули Козак отметил, что аргентинские власти своевременно выполняют свои финансовые обязательства перед МВФ.

По данным издания, на следующей неделе делегация от Министерства экономики Аргентины отправится в Вашингтон для продолжения переговоров по выплатам МФВ. Ожидается, что они обсудят изменения одобренной для страны экономической программы.

В апреле министр экономики Аргентины Серхио Масса заявил, что страна на фоне проблемы с поддержанием резервов Центробанка переходит на оплату импорта из Китая в юанях.

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    Марина Совина
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