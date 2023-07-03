Папа Римский вступился за Коран

Папа римский Франциск осудил акцию сожжения Корана в Швеции

Папа Римский Франциск осудил акцию сожжения Корана в Швеции, подчеркнув, что такие действия нельзя оправдывать свободой слова. Его цитирует Vatican News.

«Я чувствую возмущение и отвращение. Любая книга, считающаяся священной, должна быть почитаема из уважения к верующим, и свобода слова никогда не должна использоваться как предлог для презрения других», — подчеркнул понтифик, выступая в защиту мусульманской общины.

28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен 37-летний беженец из Ирака Салван Момика провел акцию с сожжением Корана. Произошедшее возмутило целый ряд мусульманских общин по всему миру и особенно иракские власти. После этого жители Багдада напали на посольство Швеции: около 100 человек выломали ворота и зашли на территорию, требуя выслать посла из страны.

Евросоюз выступил против подобных акций. Россия также осудила действия Момики. Президент России Владимир Путин еще в 2018 году на встрече с представителями мусульманских религиозных организаций назвал традиционный ислам «важнейшей частью российского культурного кода».