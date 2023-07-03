Шойгу призвал модернизировать «летающие радары»

Шойгу: модернизация самолетов ДРЛОиУ А-50 повысит эффективность решения задач СВО

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50, которые применяют в ходе специальной военной операции (СВО), необходимо модернизировать для повышения эффективности решения задач. Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России призвал модернизировать «летающие радары», передает РИА Новости.

«На рассмотрение выносится два вопроса. Первый касается выполнения Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г.М. Бериева государственного контракта на ремонт и модернизацию самолета А-50. Данные летающие радары применяются в специальной военной операции. Своевременная модернизация парка этих авиационных комплексов значительно повысит эффективность группировок войск в решении стоящих перед ними задач», — сообщил Шойгу.

Самолет ДРЛОиУ А-50 создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76. А-50 может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, а также управления самолетами истребительной и ударной авиации. А-50 также может служить воздушным командным пунктом.

В январе Минобороны России сообщило, что самолеты А-50У помогли засечь большинство уничтоженных истребителей Вооруженных сил Украины.

В феврале 2022 года в «Ростехе» рассказали, что самолет ДРЛОиУ А-100 «Премьер» получил стекло с удвоенной светопропускаемостью.

