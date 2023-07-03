Психолог назвал способ реагировать на непрошеные советы

Психолог Кичаев: в ответ на непрошеный совет от родителей можно напомнить о своем возрасте

Что говорить в ответ на непрошеные советы от коллег и родителей, рассказал психолог и коуч Александр Кичаев. Способы реагировать на нетактичное поведение окружающих он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Кичаева, реакция зависит от авторитета советующего в глазах человека и от того, какие взаимоотношения связывают собеседников. «Если это армия, то приказы не обсуждаются. Если это фирма с директивным стилем руководства, то там тоже все выполняется. При делегирующем стиле, где руководитель делегирует инициативу, можно обсуждать, спорить и так далее», — объяснил он.

Если советы дают родители, им можно напомнить о своем возрасте, говорит коуч. «Можно сказать: "Мама, я давно окончил школу. Я уже достаточно взрослый, чтобы самому принимать решения". Но сперва лучше поблагодарить за заботу и участие», — порекомендовал он. «Если ситуация повторяется много раз, то можно тоже предложить взять ответственность за результат советов. Обычно эта фраза немного охлаждает пыл», — рассказал он.

В случае если принимать советы не хочется и не обязательно, однако нужно сохранить с человеком хорошие отношения, можно ответить фразой «я вас услышал», добавил Кичаев.

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