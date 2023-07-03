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18:56, 3 июля 2023Забота о себе

Психолог назвал способ реагировать на непрошеные советы

Психолог Кичаев: в ответ на непрошеный совет от родителей можно напомнить о своем возрасте

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Что говорить в ответ на непрошеные советы от коллег и родителей, рассказал психолог и коуч Александр Кичаев. Способы реагировать на нетактичное поведение окружающих он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Кичаева, реакция зависит от авторитета советующего в глазах человека и от того, какие взаимоотношения связывают собеседников. «Если это армия, то приказы не обсуждаются. Если это фирма с директивным стилем руководства, то там тоже все выполняется. При делегирующем стиле, где руководитель делегирует инициативу, можно обсуждать, спорить и так далее», — объяснил он.

Если советы дают родители, им можно напомнить о своем возрасте, говорит коуч. «Можно сказать: "Мама, я давно окончил школу. Я уже достаточно взрослый, чтобы самому принимать решения". Но сперва лучше поблагодарить за заботу и участие», — порекомендовал он. «Если ситуация повторяется много раз, то можно тоже предложить взять ответственность за результат советов. Обычно эта фраза немного охлаждает пыл», — рассказал он.

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В случае если принимать советы не хочется и не обязательно, однако нужно сохранить с человеком хорошие отношения, можно ответить фразой «я вас услышал», добавил Кичаев.

Ранее нейропсихолог Бибигуль Кушалиева рассказала, как манипуляторы пользуются уловками, чтобы заставить людей поступать определенным образом. Психолог предупредила, что манипулировать человеком могут пытаться даже самые близкие люди, но этому надо уметь сопротивляться.

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    Александра Лисица
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