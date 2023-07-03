В США заявили о превосходстве китайской армии

Кандидат в президенты США Хейли заявила о превосходстве китайской армии над американской

Китайская армия превосходит американскую модернизацией вооруженных сил, заявила кандидат в президенты США от Республиканской партии 2024 года Никки Хейли. Ее слова приводит New York Post.

«Если вы посмотрите на военную ситуацию, то у них сейчас самый большой военно-морской флот в мире. У них 340 кораблей, у нас 293. Через два года у них будет 400, а у нас через два десятилетия не будет и 350. Они начали разрабатывать гиперзвуковые ракеты, а мы только начинаем», — сказала Хейли.

По ее словам, Пекин стал самой опасной внешней угрозой, с которой Вашингтон сталкивался после Второй мировой войны. При этом она отметила, что подталкивание американских компаний к уходу из Китая противоречит экономическим законам и в конечном итоге нанесет ущерб интересам всех.

Ранее США решили добиться введения ограничений против КНР всеми странами «Большой семерки» (G7). Таким образом Вашингтон намерен помешать модернизации Китая в военной сфере и в сфере электронной слежки, объяснил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл.