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13:40, 3 июля 2023Россия

В Москве пятилетний ребенок попал в больницу после катания на аттракционе

В Зеленограде пятилетний ребенок попал в больницу после катания на аттракционе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Зеленоградском административном округе Москвы пятилетний ребенок попал в больницу после катания на аттракционе. Об этом со ссылкой на собственный источник в понедельник, 3 июля, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на аттракционе «Планета Чудес», утверждает издание. Мальчик прыгал на батуте, в одно из приземлений центр полотна порвался, и он провалился вниз, в результате чего упал с двухметровой высоты.

Ребенка доставили в медучреждение с повреждением позвоночника и сотрясением мозга. По факту случившегося проводится проверка.

В мае на ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы», в кабинах которого находились люди. Произошедшее попало на видео.

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    Евгения Куликова
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