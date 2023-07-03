Австрия присоединится к инициативе по ПВО из-за «угрозы» России

Австрия присоединится к немецкой системе ПВО «Небесный щит» из-за конфликта на Украине

Австрия присоединится к системе противовоздушной обороны (ПВО) «Небесный щит», созданной Германией. Об этом со ссылкой на канцлера Австрии Карла Нехаммера пишет издание Euractiv.

Австрия присоединится к системе из-за «угрозы» России, которую связывают с конфликтом на Украине. При этом нейтральный статус страны зафиксирован в законодательстве. Она станет первым государством, не входящим в НАТО, которое присоединилось к «Небесному щиту».

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг сказал, что присоединение к системе «Небесный щит» не считается вступлением в Североатлантический альянс или нарушением нейтралитета. По его словам, это лишь формат «сотрудничества ряда государств».

Глава австрийской ультраправой «Партии свободы» Герберт Кикль заявил, что это решение нарушает статус нейтралитета, которого придерживается Вена. «Нехаммер и компания жертвуют нейтралитетом на алтарь НАТО», — сказал он.

Инициатива «Небесный щит» появилась в октябре 2022 года, когда 15 европейских государств, входящих в НАТО, подписали декларацию о создании системы ПВО. Она предназначена для борьбы с баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками.

После того, как Киев получил немецкую систему ПВО IRIS-T в октябре 2022 года, там заявили о создании собственного «Небесного щита». Об этом написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.