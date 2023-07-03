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12:00, 3 июля 2023Мир

Австрия присоединится к инициативе по ПВО из-за «угрозы» России

Австрия присоединится к немецкой системе ПВО «Небесный щит» из-за конфликта на Украине

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Австрия присоединится к системе противовоздушной обороны (ПВО) «Небесный щит», созданной Германией. Об этом со ссылкой на канцлера Австрии Карла Нехаммера пишет издание Euractiv.

Австрия присоединится к системе из-за «угрозы» России, которую связывают с конфликтом на Украине. При этом нейтральный статус страны зафиксирован в законодательстве. Она станет первым государством, не входящим в НАТО, которое присоединилось к «Небесному щиту».

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг сказал, что присоединение к системе «Небесный щит» не считается вступлением в Североатлантический альянс или нарушением нейтралитета. По его словам, это лишь формат «сотрудничества ряда государств».

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Глава австрийской ультраправой «Партии свободы» Герберт Кикль заявил, что это решение нарушает статус нейтралитета, которого придерживается Вена. «Нехаммер и компания жертвуют нейтралитетом на алтарь НАТО», — сказал он.

Инициатива «Небесный щит» появилась в октябре 2022 года, когда 15 европейских государств, входящих в НАТО, подписали декларацию о создании системы ПВО. Она предназначена для борьбы с баллистическими и крылатыми ракетами, а также беспилотниками.

После того, как Киев получил немецкую систему ПВО IRIS-T в октябре 2022 года, там заявили о создании собственного «Небесного щита». Об этом написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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    Александр Слабиев
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