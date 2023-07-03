Проезд в автобусе подорожал на треть

«Газета.Ru»: средняя стоимость билета на автобус за год повысилась на 33 процента

За период с января по июнь 2023 года средняя стоимость билета на автобус повысилась на 33 процента относительно аналогичного периода 2022-го. О том, что проезд на этом виде транспорта подорожал на треть, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование банка «Русский Стандарт».

По данным аналитиков, по итогам первого полугодия 2022-го россияне в среднем платили 92 рубля за поездку на автобусе, а через год эта сумма выросла до 122 рублей. Эксперты отметили, что за счет увеличения интереса к путешествиям по России граждане стали чаще использовать автобус в качестве средства передвижения. Анализ платежей по картам банка показал, что за год доля платежей за проезд городскими, междугородними и пригородными маршрутами от общего количества платежей по другим видам транспорта увеличилась на 7 процентов — с 37 до 44.

Специалисты также отметили, что женщины ездят на автобусах чаще мужчин. На женщин пришлось 59 процентов от таких платежей в первом полугодии, а на мужчин — 41 процент.

Кроме того, в январе специалисты сервиса CloudPayments сообщили, что средний чек в сервисах каршеринга по итогам 2022 года взлетел на 28 процентов (до 331 рубля) из-за подорожания автомобилей и их обслуживания на фоне санкций и кризиса. При этом, по мнению участников рынка, предпосылок для снижения цен на услуги аренды авто в нынешнем году нет.