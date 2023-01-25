В России резко подорожал каршеринг

«Ъ»: средний чек в сервисах каршеринга по итогам 2022 года вырос на 28%

Средний чек в сервисах каршеринга по итогам 2022 года взлетел на 28 процентов (до 331 рубля) из-за подорожания автомобилей и их обслуживания на фоне санкций и кризиса, заявили «Коммерсанту» специалисты сервиса CloudPayments. При этом, по мнению участников рынка, предпосылок для снижения цен на услуги аренды авто в этом году нет.

По оценке Russian Automotive Market Research (НАПИ), в среднем за год цены на запчасти увеличились на 30 процентов. При этом в BelkaCar фиксируют рост средней стоимости поездки лишь на 5 процентов в последние годы и объясняют подорожание также увеличением длительности аренды и изменением структуры автопарка.

В 2022 году на рынке образовался дефицит недорогих машин, поэтому сервисы каршеринга все чаще делают выбор в пользу китайских авто сегмента SUV, рассказал эксперт «Автостата» Сергей Удалов. В связи с этим цены на их услуги могли вырасти за счет изменения категории машин, подтверждает специалист выводы BelkaCar. «Ъ» приводит данные Росстата, согласно которым новые легковые иномарки взлетели в цене почти на 40 процентов за год.

Аналитик сектора технологий, медиа и телекоммуникаций Владимир Беспалов прогнозирует, что ограниченное предложение приведет к дальнейшему росту доли китайских автомобилей в структуре автопарков каршеринговых площадок, со временем популярность могут набрать и электромобили. При этом эксперт не ожидает снижения тарифов до конца года.

По мнению издателя Truesharing.ru Юрия Николаева, прорывных продуктовых решений или появления в этих автопарках моделей западного, японского или корейского производства не стоит ожидать как минимум до завершения конфликта на Украине.

Ранее Общественный совет по развитию такси сообщил, что в 2023 году услуги сервисов в стране могут подорожать на 10-20 процентов. С 1 сентября в силу вступит новый закон о страховании пассажиров в такси — теперь ответственность за жизнь и здоровье клиента во время поездки будет нести не только водитель, но и таксопарк, и агрегатор, передавший заказ. Мера повлечет за собой увеличение затрат для перевозчиков, которым уже пришлось увеличить расходы на запчасти и обслуживание авто из-за санкций и ухода зарубежных брендов.

