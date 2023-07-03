Во Франции рассказали об ускорении дедолларизации мира

Les Echos: страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту, заявила обозреватель французского издания Les Echos Клер Баржелес.

По ее словам, одним из ключевых вопросов на саммите БРИКС в ЮАР, который пройдет 22-24 августа, станет создание новой единой валюты. Журналист напомнила, что на эту группу из пяти государств приходится более 40 процентов населения мира, почти четверть мирового ВВП и 18 процентов торговли на планете.

«Достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США, да и в целом господство западных стран уйдет в прошлое», — подчеркнула она.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что около 90 процентов расчетов со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) идет в рублях, с Китаем — более 80 процентов в рублях и юанях.