Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:11, 3 июля 2023Россия

ВСУ выпустили 10 минометных снарядов по селу в Брянской области

Mash: ВСУ выпустили 10 минометных снарядов по селу Соловьевка Брянской области

Фото: Alex Babenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили десять минометных снарядов 82-миллиметрового калибра по селу Соловьевка Брянской области. О происшествии в приграничном российском регионе стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, село атаковали утром в понедельник, 3 июля. В результате случившегося никто не пострадал.

В Соловьевке оказались повреждены три дома. Сейчас брянское село обесточено.

1 июля сообщалось, что со стороны Украины пытались скинуть два боеприпаса ВОГ-17 на Черноземный Городок в Брянской области.

Тогда никто из мирных граждан не пострадал, на земле также обошлось без разрушений.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила попытку покушения на главу Крыма Аксенова. Что известно об операции спецслужб?

    Пенкин высказался об эмиграции

    Рэпер Мот прервал концерт в Ереване из-за серьезной травмы

    Перенесенная простуда вызвала у 22-летней россиянки остановку дыхания

    В Минобороны Украины отказались закупать беспилотники у Китая

    Названа цена новых внедорожников УАЗ «Патриот»

    «Вкусно — и точка» продолжит принимать на работу подростков

    Стилистка назвала портящую внешний вид обувь

    Стало известно об улучшении состояния выпавшего из окна сына Ефремова

    ВСУ выпустили 10 минометных снарядов по селу в Брянской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости