ВСУ выпустили 10 минометных снарядов по селу в Брянской области

Mash: ВСУ выпустили 10 минометных снарядов по селу Соловьевка Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили десять минометных снарядов 82-миллиметрового калибра по селу Соловьевка Брянской области. О происшествии в приграничном российском регионе стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, село атаковали утром в понедельник, 3 июля. В результате случившегося никто не пострадал.

В Соловьевке оказались повреждены три дома. Сейчас брянское село обесточено.

1 июля сообщалось, что со стороны Украины пытались скинуть два боеприпаса ВОГ-17 на Черноземный Городок в Брянской области.

Тогда никто из мирных граждан не пострадал, на земле также обошлось без разрушений.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.