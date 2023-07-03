В Госдуме назвали терактом попытку покушения на Аксенова

Депутат Чепа: попытка покушения на Аксенова является террористическим актом

Попытка покушения на главу Крыма Сергея Аксенова является терактом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью «Известиям».

Он поставил покушение на Аксенова в один ряд с покушением на писателя Захара Прилепина и убийством журналистки Дарьи Дугиной. «Это все террористические акты, которые Украина готовит», — пояснил депутат.

Чепа напомнил, что Киев продолжает осуществлять террористическую деятельность. В этой связи он привел подрыв Каховской гидроэлектростанции и попытки совершить теракт на Запорожской АЭС.

3 июля ФСБ России сообщила о предотвращении покушения на главу Крыма. Исполнителем должен был стать 35-летний россиянин, прошедший специальную подготовку на территории Украины. Комментируя несостоявшееся покушение на него, Аксенов выразил уверенность в том, что заказчики покушения на него будут установлены и понесут наказание.