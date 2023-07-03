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14:28, 3 июля 2023Экономика

В росте зарплат в России увидели угрозу экономике

«Ведомости»: в России вместе с ростом зарплат образовался сильный дефицит кадров

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В последнее время российские компании начали активно предлагать более высокие оклады соискателям, чтобы закрыть появляющиеся вакансии. Однако несмотря на непрекращающийся рост зарплат найти сотрудника сейчас практически невозможно. Угрозу экономике в небывалом повышении окладов увидели рекрутеры, пишут «Ведомости».

От кадрового голода сильнее всего страдает реальный сектор. По данным Центробанка, с начала 2023 года в промышленности зафиксирован самый сильный за последние 25 лет дефицит сотрудников. Специалисты сходятся во мнении, что единственным способом быстро закрыть появляющиеся вакансии остается повышение зарплат.

Крупные компании рассказали изданию, что подняли зарплаты сотрудникам более чем на 10 процентов в текущем году, в ряде случаев выплаты были увеличены примерно на 30–50 процентов. Таким образом организации пытаются не только закрыть вакансии, но и повысить производительность и эффективность своей работы.

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Тем не менее высокие зарплаты не всегда решают проблему дефицита кадров, особенно если речь о высококвалифицированных и узкопрофильных специалистах, считает директор по персоналу и оргразвитию Московского центра фотоники Елена Каминская. Кроме того, устойчивый рост зарплат при отсутствии роста производительности труда невозможен, отмечает бывший директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. По его словам, в стагнирующей экономике может быть только стагнирующая зарплата.

Аналогичное предупреждение об опасности роста зарплат «вне зависимости от результатов работы» высказали ранее аналитики Центробанка. Они подчеркнули, что в условиях нехватки рабочих рук, ограничения возможности производства и медленного роста производительности труда увеличение зарплат ведет к ускорению инфляции.

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    Мария Грушко
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