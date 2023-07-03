Стало известно об улучшении состояния выпавшего из окна сына Ефремова

Состояние выпавшего из окна сына Михаила Ефремова улучшилось, его отключили от ИВЛ

Стало известно об улучшении состояния выпавшего с третьего этажа сына российского актера Михаила Ефремова Николая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, сына артиста отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Николай Ефремов продолжает находиться в реанимации, однако врачи уже снизили ему дозу сосудосуживающих препаратов, которые используются для защиты от анафилактического шока.

30 июня сын российского актера выпал из окна своей квартиры в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. Он отметил, что падение было случайным. По словам соседей, пострадавший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.

После инцидента у сына актера развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность. Отмечалось, что Ефремов потерял много крови из-за перелома таза и бедра.