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11:17, 3 июля 2023Культура

Стало известно об улучшении состояния выпавшего из окна сына Ефремова

Состояние выпавшего из окна сына Михаила Ефремова улучшилось, его отключили от ИВЛ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Стало известно об улучшении состояния выпавшего с третьего этажа сына российского актера Михаила Ефремова Николая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, сына артиста отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Николай Ефремов продолжает находиться в реанимации, однако врачи уже снизили ему дозу сосудосуживающих препаратов, которые используются для защиты от анафилактического шока.

30 июня сын российского актера выпал из окна своей квартиры в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. Он отметил, что падение было случайным. По словам соседей, пострадавший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра.

После инцидента у сына актера развилась сердечно-сосудистая и церебральная недостаточность. Отмечалось, что Ефремов потерял много крови из-за перелома таза и бедра.

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    Анастасия Астахова
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