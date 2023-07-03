600 тысяч человек выявили риски развития хронических заболеваний с помощью ЕМИАС

Собянин: ЕМИАС помогла выявить риски развития хронических заболеваний у 600 тысяч человек

Алгоритмы единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) помогли выявить риски развития хронических заболеваний у 600 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава столицы уточнил, что за два года алгоритмы ЕМИАС проанализировали свыше 750 тысяч анкет пациентов павильонов «Здоровая Москва». Благодаря этому 600 тысяч человек смогли выявить риски развития хронических заболеваний и начать своевременную профилактику.

Анкеты заполняются перед диспансеризацией и содержат около 40 вопросов — их анализирует врач, который при необходимости назначает дополнительные обследования и консультации. Таким образом, ЕМИАС экономит время специалиста и дает возможность сосредоточиться на работе с пациентом.

Комплексное обследование занимает около часа, анкету можно заполнить в специальном терминале или в электронной медкарте на mos.ru, а также в разделе «Диспансеризация» в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Ранее Собянин сообщил, что за месяц работы павильонов «Здоровая Москва», открытых в городских парках, бесплатные обследования прошли около 70 тысяч человек.