Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:55, 3 июля 2023Россия

600 тысяч человек выявили риски развития хронических заболеваний с помощью ЕМИАС

Собянин: ЕМИАС помогла выявить риски развития хронических заболеваний у 600 тысяч человек

Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Алгоритмы единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) помогли выявить риски развития хронических заболеваний у 600 тысяч человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава столицы уточнил, что за два года алгоритмы ЕМИАС проанализировали свыше 750 тысяч анкет пациентов павильонов «Здоровая Москва». Благодаря этому 600 тысяч человек смогли выявить риски развития хронических заболеваний и начать своевременную профилактику.

Анкеты заполняются перед диспансеризацией и содержат около 40 вопросов — их анализирует врач, который при необходимости назначает дополнительные обследования и консультации. Таким образом, ЕМИАС экономит время специалиста и дает возможность сосредоточиться на работе с пациентом.

Комплексное обследование занимает около часа, анкету можно заполнить в специальном терминале или в электронной медкарте на mos.ru, а также в разделе «Диспансеризация» в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Ранее Собянин сообщил, что за месяц работы павильонов «Здоровая Москва», открытых в городских парках, бесплатные обследования прошли около 70 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Аксенов отреагировал на попытку покушения на него

    600 тысяч человек выявили риски развития хронических заболеваний с помощью ЕМИАС

    Опубликованы скандальные фото с ноутбука сына Байдена

    В Госдуме дали совет Шольцу после его слов о Крыме

    Российским банкам стало рекордно дорого привлекать клиентов

    50-летняя Хайди Клум показала фигуру в купальнике

    Диетолог назвал три необычных варианта завтрака при средиземноморской диете

    Британские лорды публично признали Крым российским

    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

    200-килограммовый приносящий удачу Будда упал на рабочих и придавил их

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости