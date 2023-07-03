В Гааге создан центр по привлечению к ответственности за преступления агрессии на Украине

В Гааге займутся преследованием за преступления агрессии на Украине. Об этом сообщил глава Европейского агентства по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) Ладислав Хамран, передает ТАСС.

«Мы помогли создать совместную следственную группу для преследования международных преступлений, совершенных на Украине, и также способствовали созданию базы данных доказательств наиболее серьезных международных преступлений. Важным следующим шагом [в процессе привлечения к ответственности] является создание данного центра», — сказал он.

По его словам, центр будет поддерживать национальных следователей и прокуроров из Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши, которые ведут расследование преступления агрессии. Они будут работать в Гааге, где получат всю необходимую аналитическую, юридическую, финансовую и логистическую поддержку.

Ранее Украина в Международном суде ООН обвинила Россию в нарушении двух международных конвенций — о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Киев начал представлять свои аргументы в рамках поданного в 2017 году иска в отношении Москвы.