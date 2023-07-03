Джиджи Хадид восхитила фанатов снимком без макияжа

Модель Джиджи Хадид снялась в халате и показала лицо без макияжа

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица поделилась серией снимков с Недели моды в Париже. Так, для одного фото знаменитость снялась в белом халате. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы закутаны в полотенце.

Поклонники восхитились естественной красотой звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал почти два миллиона лайков. «Натуральная красота», «Самая красивая девушка на свете», «Невероятная», «Спасибо, что показываешь себя настоящую», «Такая красотка без макияжа», — высказывались они.

В апреле Джиджи Хадид раскрыла секрет стройности со словами «получаю удовольствие от еды». Так, в беседе с журналистами манекенщица рассказала, что стала замечать, как доедает за дочерью Кхай оставшиеся продукты.