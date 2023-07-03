Синтия Никсон назвала менопаузу золотым временем для женщин

Актриса Синтия Никсон заявила, что менопауза похожа на пубертат и позволяет изменить жизнь

57-летняя американская актриса, звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон высказалась о менопаузе. Ее интервью изданию The Times цитирует Deadline.

Никсон рассказала, что с энтузиазмом отнеслась к съемкам продолжения «Секса в большом городе» — сериала «И просто так...». «Мне 57, и этот возраст, период менопаузы, должен быть настоящим золотым временем для женщин. Он похож на пубертат: позволяет спросить себя, а кто я, кем хочу быть. Есть шанс посмотреть на свою жизнь по-новому и изменить ее или очертить границы», — заявила она.

Второй сезон сериала «И просто так...» вышел в 2023 году. Он рассказывает о романтической жизни трех подруг на Манхэттене.

Ранее американская актриса Дрю Бэрримор заявила, что не хочет чувствовать себя старой из-за появившихся симптомов климакса. 48-летняя звезда отметила, что слово «менопауза» имеет отталкивающий смысл для потенциальных партнеров.