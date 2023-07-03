Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:31, 3 июля 2023Забота о себе

Синтия Никсон назвала менопаузу золотым временем для женщин

Актриса Синтия Никсон заявила, что менопауза похожа на пубертат и позволяет изменить жизнь

Фото: Ron Adar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

57-летняя американская актриса, звезда сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон высказалась о менопаузе. Ее интервью изданию The Times цитирует Deadline.

Никсон рассказала, что с энтузиазмом отнеслась к съемкам продолжения «Секса в большом городе» — сериала «И просто так...». «Мне 57, и этот возраст, период менопаузы, должен быть настоящим золотым временем для женщин. Он похож на пубертат: позволяет спросить себя, а кто я, кем хочу быть. Есть шанс посмотреть на свою жизнь по-новому и изменить ее или очертить границы», — заявила она.

Материалы по теме:
Все, что нужно знать о менструальном цикле: советы гинеколога на случай, если цикл месячных отклоняется от нормы
Все, что нужно знать о менструальном цикле:советы гинеколога на случай, если цикл месячных отклоняется от нормы
28 июня 2023
«А что же гормоны?» Как вера в ПМС изменила отношение к женщинам во всем мире
«А что же гормоны?»Как вера в ПМС изменила отношение к женщинам во всем мире
14 июля 2019

Второй сезон сериала «И просто так...» вышел в 2023 году. Он рассказывает о романтической жизни трех подруг на Манхэттене.

Ранее американская актриса Дрю Бэрримор заявила, что не хочет чувствовать себя старой из-за появившихся симптомов климакса. 48-летняя звезда отметила, что слово «менопауза» имеет отталкивающий смысл для потенциальных партнеров.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о показавшем критическую уязвимость Украины российском ударе

    Пробка у Крымского моста сократилась

    Мать четверых детей сбросила 38 килограммов и поделилась секретами похудения

    Столтенберг останется генсеком НАТО еще на год

    Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира

    Россиянка едва не погибла от удушья из-за простуды

    Власти Ростова оценили ущерб после попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

    Зеленский выгнал посла Грузии на Украине из-за Саакашвили

    В Кремле Telegram сочли условно российским

    В Британии оценили возможные последствия разрыва отношений с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости