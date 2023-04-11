Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:00, 11 апреля 2023Забота о себе

Дрю Бэрримор рассказала о первых симптомах климакса

Актриса Дрю Бэрримор предложила придумать менопаузе более сексуальное название

Фото: Paul Morigi / Getty Images

Американская актриса Дрю Бэрримор заявила, что не хочет чувствовать себя старой из-за появившихся симптомов климакса. О переживаниях, связанных с периодом менопаузы, знаменитость рассказала во время записи передачи для Oprah Daily, пишет издание People.

48-летняя актриса отметила, что слово «менопауза» имеет отталкивающий смысл для потенциальных партнеров. Ощутив первые симптомы надвигающегося климакса, Бэрримор, по ее признанию, стала переживать, что теперь ее будут воспринимать на свиданиях старой. «Я чувствую себя очень уверенно, как обычно, и я хочу оставаться той, кем являюсь», — сказала исполнительница.

Материалы по теме:
Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасилованиях Связывания, избиения и «непередаваемые вещи»: о жестокости шок-рокера заявили несколько женщин
Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасилованияхСвязывания, избиения и «непередаваемые вещи»: о жестокости шок-рокера заявили несколько женщин
2 февраля 2021
Отказались возбуждать Год назад актрисы объявили войну голливудским насильникам. Хуже стало всем
Отказались возбуждатьГод назад актрисы объявили войну голливудским насильникам. Хуже стало всем
16 ноября 2018

Она предложила придумать менопаузе новое название, чтобы избавиться от негативных ассоциаций и придать слову более сексуальное, забавное и безопасное значение. «Если ты говоришь о менопаузе ты чувствуешь себя как старая, сухая ветошь. Это клеймо должно исчезнуть», — добавила Бэрримор.

В марте Дрю Бэрримор испытала первый яркий симптом менопаузы во время записи телешоу. Впечатлениями актриса поделилась с приглашенными в студию коллегами Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Улитина
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
Ценам на жилье в России предрекли снижение из-за одного фактора
Дрю Бэрримор рассказала о первых симптомах климакса
Фанатка пробралась в номер чемпиона по настольному теннису и украла его трусы
Россиянам дали советы по выбору жилья для инвестиций в Москве
Описан способ угона автомобиля с помощью поддельной Bluetooth-колонки
Оценены последствия утечки секретных документов для Байдена и Трампа
Россиянин прострелил руку просившего мелочь мужчины с топором
Доктор Мясников развеял миф о гранатовом соке
Заявлениям России о сокращении добычи нефти нашли подтверждение
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.