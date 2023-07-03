В Госдуму внесли законопроект о звании «Город-герой СВО»

В ГД внесли проект закона об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции»

Законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции» внесен в Госдуму. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

По словам политика, это — закон о людях, дух и веру в Россию которых не сломили.

Документ разработала ЛДПР. Он предусматривает учреждение почетного звания городам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе СВО на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.

Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России четырех новых регионов в октябре 2022 года.