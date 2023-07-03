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13:28, 3 июля 2023Путешествия

Россиянка побывала в Катаре и рассказала об отношении местных жителей к русским

Блогерша «Дзен» Саша Коновалова рассказала, что в Катаре очень ждут русских туристов

Фото: Deepak Siva / Unsplash

Тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Катаре и рассказала, что местные жители хорошо относятся к русским туристам. Свои впечатления она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам путешественницы, катарцы считают, что ее соотечественников в Дохе слишком мало. «И они очень ждут россиян в гости. Кроме того, все мои собеседники были рады узнать, что я снимаю видео для своего блога, чтобы рассказать вам о Катаре. Они понадеялись, что у него будет много просмотров, и туристы из России захотят побывать в Дохе», — поделилась Коновалова.

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Путешественница добавила, что она не слышала ни одного негативного слова о России и ее жителях за время своего путешествия. А один продавец на местном рынке признался ей, что у него есть друзья в Москве, с которыми он познакомился во время чемпионата мира по футболу, проходившего в Катаре в 2022 году. Он назвал их дружелюбными, доброжелательными, простыми в общении и веселыми людьми.

Ранее российский тревел-блогер, побывавший в Азербайджане, рассказал, что граждане страны уважают и ценят русскую культуру. По его словам, в детских садах Баку нередко ставят спектакли по русским народным сказкам, а в переходах можно заметить картины по мотивах этих произведений.

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    Марина Черняк
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