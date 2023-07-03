Среда обитания
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18:46, 3 июля 2023Среда обитания

Покойников предложили варить в кипятке с щелочью ради спасения планеты

В Британии покойников предложили варить в кипятке с щелочью ради снижения вредных выбросов

Фото: Einar Storsul / Unsplash

В Британии покойников предложили варить в кипятке с щелочью ради спасения планеты. Об этом сообщает BBC.

Необычный процесс получил название ресомация, или «водная кремация». Для его проведения тело погружают в герметичную камеру, наполненную раствором гидроксида калия, после чего давление там поднимается до 10 атмосфер, а температура повышается до 180 градусов Цельсия. В итоге спустя четыре часа от него остаются только кости, которые затем измельчаются в порошок и возвращаются родственникам, так же как и пепел после кремации. При этом жидкость, оставшаяся после процедуры, сливается в канализацию. Основатель компании Resomation, которая поставляет оборудование для ресомации, утверждает, что использованная жидкость не представляет вреда для окружающей среды и к тому же в ней нет следов ДНК усопших.

Главным преимуществом ресомации в организации называют ее экологичность — при водной кремации выбрасывается на 33 процента меньше количество вредных выбросов углекислого газа, чем при традиционной. Кроме того, для проведения первой требуется примерно на 14,2 процента меньше электроэнергии.

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Подобная практика легальна в большинстве штатов США, Канаде и Южной Африке. В Великобритании она станет общедоступна в конце 2023 года — первой компанией в стране, предлагающей подобную услугу, станет Co-op Funeralcare. По словам управляющего директора организации, «свободные для захоронений земли на исходе», поэтому водная кремация могла бы помочь не только сократить объем выбросов углекислого газа, но и решить проблемы, возникающие в связи с ростом населения Земли.

Предполагается, что цена за ресомацию в Британии будет аналогична стоимости традиционной кремации. Первоначально процедуру планируют проводить в нескольких определенных местах, после чего зону ее проведения собираются расширить до всей Великобритании.

В 2022 году стало известно, что британцам предложили пренебречь ежедневным приемом душа ради экономии и спасения планеты.

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    Полина Кислицына
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