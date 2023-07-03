В Британии покойников предложили варить в кипятке с щелочью ради снижения вредных выбросов

В Британии покойников предложили варить в кипятке с щелочью ради спасения планеты. Об этом сообщает BBC.

Необычный процесс получил название ресомация, или «водная кремация». Для его проведения тело погружают в герметичную камеру, наполненную раствором гидроксида калия, после чего давление там поднимается до 10 атмосфер, а температура повышается до 180 градусов Цельсия. В итоге спустя четыре часа от него остаются только кости, которые затем измельчаются в порошок и возвращаются родственникам, так же как и пепел после кремации. При этом жидкость, оставшаяся после процедуры, сливается в канализацию. Основатель компании Resomation, которая поставляет оборудование для ресомации, утверждает, что использованная жидкость не представляет вреда для окружающей среды и к тому же в ней нет следов ДНК усопших.

Главным преимуществом ресомации в организации называют ее экологичность — при водной кремации выбрасывается на 33 процента меньше количество вредных выбросов углекислого газа, чем при традиционной. Кроме того, для проведения первой требуется примерно на 14,2 процента меньше электроэнергии.

Подобная практика легальна в большинстве штатов США, Канаде и Южной Африке. В Великобритании она станет общедоступна в конце 2023 года — первой компанией в стране, предлагающей подобную услугу, станет Co-op Funeralcare. По словам управляющего директора организации, «свободные для захоронений земли на исходе», поэтому водная кремация могла бы помочь не только сократить объем выбросов углекислого газа, но и решить проблемы, возникающие в связи с ростом населения Земли.

Предполагается, что цена за ресомацию в Британии будет аналогична стоимости традиционной кремации. Первоначально процедуру планируют проводить в нескольких определенных местах, после чего зону ее проведения собираются расширить до всей Великобритании.

В 2022 году стало известно, что британцам предложили пренебречь ежедневным приемом душа ради экономии и спасения планеты.