Британцев призвали отказаться от ежедневного приема душа

Spectator: британцам следует отказаться от ежедневного приема душа ради спасения планеты

Жителям Великобритании следует пренебречь ежедневным приемом душа ради экономии и спасения планеты. С таким призывом выступил журналист Алек Марш в статье для британского журнала The Spectator.

«Когда это человек обрел неотъемлемое право принимать душ каждый день? Я задаю этот вопрос, поскольку совершенно очевидно, что так было не всегда», — поинтересовался Марш. В своем материале он привел данные опроса аналитической компании YouGov от 2018 года, которые демонстрируют, что 62 процента британцев моются в душе как минимум один раз в день, тем самым потребляя «огромное количество воды». Эта вода, подчеркивает журналист, требует очистки, обработки и нагрева.

Таким образом, по словам Марша, ежедневный душ «оставляет за собой массивный углеродный след и негативно влияет на окружающую среду». Он также напомнил, что такое нерациональное потребление воды влечет за собой крупные финансовые убытки, поскольку пятая часть от всего потребляемого в доме электричества уходит на нагрев воды. «Душ доведет вас до кризиса стоимости жизни быстрее, чем вы успеете вытереться полотенцем после него», — сыронизировал автор материала.

Журналист посоветовал принимать душ раз в два дня, что поможет не только высвободить время, но и поспособствует сокращению углеродных выбросов. Если ситуация того требует, уточнил он, можно воспользоваться «одеколоном с сильным запахом».

Ранее стало известно о резком снижении потребления электричества британцами. Отмечалось, что в ноябре спрос был минимум на 10 процентов ниже, чем в октябре.