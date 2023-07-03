Обнаружены новые механизмы охоты клещей

Current Biology: клещи оказались способны перемещаться с помощью электричества

Европейские ученые обнаружили новые механизмы охоты клещей. Оказалось, что эти насекомые способны перемещаться на относительно большие расстояния к своей жертве с помощью статического электричества. Результаты работы опубликованы в журнале Current Biology.

Известно, что клещи не способны прыгать или летать для перемещения к жертве. Вместо этого они располагаются на ветке или высокой траве, вытянув лапки, и ждут, когда будущий хозяин пройдет мимо. В этот момент клещи цепляются за животное или человека и кусают его. Однако теперь специалистам удалось доказать, что эти паразиты могут использовать и другой способ приближения к добыче.

В ходе эксперимента авторы рассмотрели вид иксодовых клещей, которые широко распространены по всей Европе, включая Россию. Такие насекомые являются основными переносчиками болезни Лайма, боррелиоза и клещевого энцефалита.

Исследователи обнаружили, что когда они заряжали электроды и помещали их рядом с молодыми клещами, животные пролетали по воздуху, чтобы приземлиться на эти электроды.

Накопление статического электричества происходит естественным образом у людей и других животных. Таким образом, обычный уровень статического заряда, который накапливают мех, перья или одежда при движении, — может помочь перенести клещей на пару миллиметров или сантиметров. Хотя эти расстояния могут показаться небольшими, для размера клеща это существенно.

Теоретически в будущем исследователи смогут разработать способы уменьшить статический процесс, чтобы предотвратить передвижение клещей, но до тех пор людям необходимо использовать традиционные меры защиты от паразитов, включая репелленты.

