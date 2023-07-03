Пользующаяся рекордным спросом у россиян страна Азии упростила въезд туристам

The Korea Times: Южная Корея с 3 июля упростила въезд для туристов, в том числе россиян

Южная Корея с 3 июля упростила правила въезда для всех туристов, в том числе граждан России. Об этом сообщает The Korea Times.

Уточняется, что власти популярной страны Азии, которая пользуется рекордным спросом у россиян, пересмотрели правила выдачи электронных разрешений на въезд (K-ETA: Korea Electronic Travel Authorization). Теперь электронную регистрацию могут не проходить путешественники в возрасте до 17 и от 65 лет.

Кроме того, действие K-ETA продлили — прежде разрешение выдавалось на два года, а с 3 июля оно будет действовать три года. Также туроператорам предоставили возможность подавать заявки на K-ETA сразу для групп на 50 человек, ранее максимальное число было 30.

Как сообщает источник, такие меры принимаются, чтобы дать возможность иностранным путешественникам посещать Корею более беспрепятственно и на более длительный срок. Ожидается, что это облегчит семейный отдых, в том числе с несовершеннолетними детьми или пожилыми родителями.

В июне сообщалось, что россияне массово устремились на отдых в азиатские страны. По данным исследования Ostrovok, спрос на направления Азии летом 2023 года вырос почти в три раза по сравнению с 2022 годом. При этом рекордным спросом пользуются Китай и Южная Корея.