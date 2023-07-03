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05:11, 3 июля 2023Россия

Полковник запаса рассказал о гонке применения ИИ в оборонительной сфере

Полковник запаса Кошкин: идет гонка применения искусственного интеллекта в военной сфере

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Полковник запаса Андрей Кошкин рассказал о гонке искусственного интеллекта (ИИ) в оборонительной сфере в беседе с изданием URA.RU.

Как объяснил Кошкин, в настоящее время применяются пакеты ракет из РСЗО, осуществляющие со стороны противника перехват средств ПВО. «В таких оперативных по времени и действию событиях только искусственный интеллект в состоянии нейтрализовать определенное количество целей», — добавил он. По его мнению, целью гонки применения ИИ в военной сфере является достижение превосходства над противником.

Эксперт предположил, что элементы ИИ могут быть заложены в ракетные системы. «Если мы говорим об ответном ракетном ударе, то человек затратит больше времени, чем на это отреагирует искусственный интеллект, в который будут заложены все необходимые данные для принятия подобного рода решений», — пояснил он.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что ИИ уже используется в работе российских систем вооружения, например, в системах противовоздушной обороны (ПВО). ИИ успевает быстрее, чем человек, отреагировать на угрозу и провести требуемые расчеты.

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    Марина Совина
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